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Сборная Англии объявила заявку на игры с Австралией и Италией

Национальная команда Англии объявила заявку на товарищеский матч с Австралией и игру отборочного раунда Евро-2024 с Италией.

С австралийцами англичанине сыграют 13 октября. Матч с Италией состоится 17 октября. Обе игры являются домашними для подопечных Гарета Саутгейта.

Заявка сборной Англии

Вратари: Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Леви Колвилл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед») Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм Хотспур»), Эдди Нкетиа («Арсенал»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).