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Андрей Ещенко: два крупных поражения «Спартака» подряд — повод для Абаскаля задуматься

Андрей Ещенко: два крупных поражения «Спартака» подряд — повод для Абаскаля задуматься
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Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о последних результатах команды Гильермо Абаскаля.

«Очень неприятные два крупных поражения подряд. Особенно для команды, которая борется за чемпионство. Понятно, что в Кубке против «Динамо» была ротация, дали шанс поиграть другим футболистам. Было видно, сейчас многие игроки без практики, не всё получилось вчера. Это повод задуматься для главного тренера. Впереди важнейший матч с ЦСКА. Дерби — всегда яркое и интересное событие. Это шанс для всей команды реабилитироваться и исправить ситуацию. Очень надеюсь, что у ребят всё получится», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, два последних матча — с «Крыльями Советов» в РПЛ и с «Динамо» в Фонбет Кубке России — «Спартак» проиграл с общим счётом 0:7.

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