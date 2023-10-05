Источник: «Ювентус» отказался выплачивать долг Роналду

Португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду не договорился в арбитраже со своим бывшим клубом — итальянским «Ювентусом» — о выплате причитающейся ему зарплаты за период пандемии, сообщает Football Italia.

Представители клуба на слушаниях арбитражного совета Федерации футбола Италии (FIGC) в среду заявили, что Роналду не может требовать выплат, которые не были оформлены официальным договором. Вынесение окончательного вердикта ожидается в течение месяца.

Ранее сообщалось, что футболист хочет получить деньги, которые по обоюдному соглашению были заморожены на время карантина и остались невыплаченными. Речь идёт о сумме в € 19,9 млн, которая не была учтена в финансовых отчётах.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год, где за 134 матча забил 101 гол и отдал 22 голевые передачи.