«Футбол не кормит меня». Ковальчук рассказал, почему продолжает вести блог в YouTube

Спортивный директор академии «Ариса» (Лимасол) Никита Ковальчук рассказал, почему продолжает вести блог в YouTube.

«Почему я до сих пор занимаюсь блогингом? Потому что футбол не кормит меня. Есть большое отличие в заработке между взрослым и детско-юношеским. У меня двое детей, семья, которую надо содержать в другой стране. Плюс мне не надоело. Я продолжаю чувствовать кайф от своей работы в кадре.

Я всё ещё могу, грубо говоря, послать весь футбол, уехать на условный Бали, делать больше контента, продавать рекламу и спокойно существовать. Но сейчас отказываю всем рекламодателям, кроме основного партнёра. Мой фокус – футбольный тренер, я должен быть там.

Чтобы перестать выпускать ролики, наверное, я не должен иметь морального права говорить в YouTube так, как говорю сейчас. Главный тренер профессионального футбольного клуба не может говорить, что «Артета обосрался». И не из-за корпоративной этики. Я просто уже куда лучше понимаю, сколько на него влияет много разных вещей. Может, когда пойму, что превращаюсь в нудность или кого-то оправдываю, – тогда и закончу.

В принципе, как и я говорил ранее, – план есть. Если бы оказался в Германии, план был бы реализован уже в этом году», – сказал Никита Ковальчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.