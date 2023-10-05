Н. Ковальчук — о работе в «Арисе»: нет задачи быть управленцем, я хочу быть тренером

Блогер Никита Ковальчук, занимающий должность спортивного директора академии «Ариса», рассказал, что в будущем рассчитывает перейти на тренерскую работу.

«У меня нет задачи быть управленцем. То, что я здесь спортивный директор, – следствие того, что хочу помочь. Чувствую в себе силы и не бегу от ответственности. Но управленцем я быть не планирую. Моя генеральная линия – быть тренером. Однако когда встал вопрос, что нужно реализовать все те вещи, которые я придумал, – мне предложили работу спортивным директором академии. Я сказал – окей, не вопрос, но я хочу остаться тренером. При этом есть возраст U19 – это уже продолжение академии. И придумали такой симбиоз – главный тренер U19 помогает мне как спортивному директору академии, а я ему как ассистент в команде.

Так мы сохраняем баланс. Видим всю систему и путь от U6 до U19 и то, к чему мы должны прийти. Так проще и чётче контролируется вся длина пути. Вижу, куда будет двигаться академия», – сказал Никита Ковальчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.