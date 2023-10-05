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В Орле пройдёт второй этап турнира по мини-футболу «Игра твоей мечты»

В Орле пройдёт второй этап турнира по мини-футболу «Игра твоей мечты»
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7 октября состоится второй отборочный этап V Всероссийского турнира для воспитанников детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты» в городе Орёл. Соревнования пройдут при поддержке Министерства спорта Орловской области и Фонда президентских грантов.

За вторую путёвку на финальные игры в Москву сразятся:

• Нарышкинская школа;
• Орловский лицей-интернат;
• Елецкая школа;
• Тельченская школа;
• Орловская школа для детей с нарушениями речи;
• Верхнелюбажская школа;
• Орловская школа для детей с нарушением слуха;
• Троснянская школа.

Всего в турнире примут участие около 60 команд из 24 регионов. Отборочные этапы соревнований пройдут в Туле, Владимире, Смоленске, Торжке, Орле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске.

Участники сразятся за кубок чемпионов и главный приз турнира — поездку в футбольный лагерь, где у ребят будет возможность потренироваться под руководством опытных специалистов.

Организатор турнира — Межрегиональная общественная организация волонтёров «Клуб волонтёров». На нём будут работать 300 волонтёров: это футбольные болельщики и люди разных профессий.

«Мы продолжаем активно работать над развитием проекта. Организовываем ещё больше поездок в детские дома и школы-интернаты, проводим мастер-классы, привозим детей на футбольные матчи, экскурсии, на спортивные базы клубов, стадионы, музеи.

Сейчас ведём переговоры с академиями клубов РПЛ, чтобы можно было привозить лучших ребят на стажировки.

Дети с удовольствием принимают участие в наших мероприятиях и с воодушевлением ждут старт турнира», – рассказал директор турнира «Игра твоей мечты» Антон Стременовский.

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