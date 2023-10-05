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Спортдир «Гавра»: мы очень довольны Кузяевым. Он быстро адаптировался и сильно помог нам

Спортдир «Гавра»: мы очень довольны Кузяевым. Он быстро адаптировался и сильно помог нам
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Спортивный директор футбольного клуба «Гавр» Матьё Бодмер рассказал об адаптации российского полузащитника Далера Кузяева.

«Мы очень довольны Далером. Он быстро адаптировался и очень сильно помог нам. В лиге есть очень много очень хороших игроков, и у Кузяева есть потенциал стать одним из них. Далер очень быстро учит французский язык. Он уже почти всё понимает и говорит всё лучше и лучше», — приводит слова Бодмера Sport24.

Кузяев перебрался в «Гавр» минувшим летом на правах свободного агента. Вместе с «Зенитом» хавбек стал пятикратным чемпионом России, выиграл Кубок страны и два раза стал обладателем Суперкубка. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн.

В текущем сезоне Далер Кузяев провёл за «Гавр» семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. «Гавр» занимает 10-е место французского чемпионата, набрав девять очков в семи матчах.

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