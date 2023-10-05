Н. Ковальчук: в Сочи безумные люди бегали и переживали, что мы пересечёмся с Кокориным

Спортивный директор академии «Ариса» (Лимасол) Никита Ковальчук рассказал о взаимоотношениях с нападающим кипрской команды Александром Кокориным.

«Мы не близки с Кокориным. Он профессиональный футболист, я тренер. Какие у нас могут быть отношения? Когда мы видимся, я говорю ему «привет», он отвечает, обсуждаем погоду и расходимся. Помню, когда мы оба были в «Сочи», бегали какие-то бешеные люди и переживали, что мы пересечёмся. В тот период ещё говорили о якобы конфликте между нами из-за моих видео. Видимо, думали, что мы увидимся и будет скандал. Помню даже, было фотографирование команды, меня попросили подождать, когда оно закончится. Какая-то глупость», — сказал Никита Ковальчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.