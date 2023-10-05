Футболиста дисквалифицировали на шесть матчей за толчок судьи в Кубке России

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что РФС дисквалифицировал нападающего клуба «Биолог-Новокубанск» Максима Малыша на шесть матчей, три из которых условно, за толчок судьи матча Фонбет Кубка России с новороссийским «Черноморцем» (1:2).

«У «Биолога» было шесть жёлтых карточек и три красные карточки. За это клуб оштрафован на 25 тыс. рублей. Тренер Мулдаров вышел на поле после игры и в конфронтационной манере подошёл к судье. Он получил красную карточку за оскорбление официальных лиц матча. Главный тренер Назаренко также выходил на поле и тоже в конфронтационной манере подошёл к судье. Он также кинул кусок лейкопластыря в сторону судьи. На 95-й минуте игрок Малыш был удалён за толчок судьи.

За оскорбительное поведение в адрес судейской бригады Мулдаров дисквалифицирован на три матча, Назаренко — на два матча. Малыш за толчок официального лица матча дисквалифицирован на шесть матчей, из них три — условно. Испытательный срок — два года», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости».