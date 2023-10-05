«Когда я пришёл, было 90 детей, сейчас 1500». Ковальчук — о работе на Кипре

Спортивный директор академии «Ариса» (Лимасол) Никита Ковальчук рассказал, что при его пребывании в клубе количество детей увеличилось до 1500.

«Я бы не обнулял то, что делали до нас. Академия существовала, просто не была масштабной. Когда я пришёл, там работали четыре возраста от 14 до 17 лет. По сути, плюс-минус 90 человек. Маленькая, локальная академия. Но потом клуб поставил задачу развивать детско-юношеский футбол на Кипре. Мы стали расширяться. Сейчас около полутора тысяч детей. От 6 лет до 19. А в возрастах от 14 до 17 есть А и В группы.

Мы стали проводить селекцию. Группа А — это лучшие, преуспевающие в конкуренции ребята, сейчас бесплатная. В группе В – родители платят. Между А и В подразумевается ротация, конкуренция. Стало больше детей, и мы находимся в стадии, когда резко увеличилось количество ребят. И всё это надо поставить на нужные рельсы, выстроив процессы.

Если клуб чемпион – родители хотят быть с этим сопричастными. Поэтому и совпало с тем, что мы стали масштабироваться на фоне успеха главной команды.

Для нас основная мечта сейчас – строительство собственной базы, где будет дом «Ариса». Это должно быть большое сооружение – поля, теоретические комнаты, возможно, что-то типа интерната. Это автоматически убирает все проблемы. И дальше всё зависит только от родителей и игроков.

Срок постройки? Уверен, что это случится в обозримой перспективе и я буду работать в «Арисе», – сказал Никита Ковальчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.