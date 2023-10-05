«Ротор» заплатит 100 тыс. рублей за бросок бутылкой во врача «Алании»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сказал, что РФС оштрафовал волгоградский «Ротор» на 100 тыс. рублей по итогам матча Кубка России с владикавказской «Аланией» (1:0).

«Болельщики «Ротора» после игры с центральных секторов бросили пластиковые бутылки и дудку в адрес представителей «Алании». Одна из бутылок попала в затылок главному врачу «Алании». Сегодня на заседании были представители обоих клубов и сам врач. Было предоставлено медицинское заключение, выявлено сотрясение мозга. КДК принял решение оштрафовать «Ротор» на 100 тыс. рублей за бросание предметов и предупредить, что в случае повторного нарушения к клубу будут применены более жёсткие санкции», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости».