Промес, Барриос и Джикия — самые подешевевшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.

В список попало по три игрока из «Спартака» и «Зенита», два футболиста «Динамо», а также по одному из «Ростова» и «Рубина».

Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ:

1. Квинси Промес («Спартак», € 6 (-5) млн).

2. Вильмар Барриос («Зенит», € 16 (-2) млн).

3. Георгий Джикия («Спартак», € 6,5 (-1) млн).

4. Даниил Уткин («Ростов», € 6 (-1) млн).

5. Хорхе Карраскаль («Динамо», € 6 (-1) млн).

6. Хесус Медина («Спартак», € 6 (-1) млн).

7. Вильзон Изидор («Зенит», € 5 (-1) млн).

8. Ду Кейрос («Зенит», € 5 (-1) млн).

9. Игор Вуячич («Рубин», € 3,5 (-1) млн).

10. Фабиан Бальбуэна («Динамо», € 3 (-1) млн).