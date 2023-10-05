Промес, Барриос и Джикия — самые подешевевшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.
В список попало по три игрока из «Спартака» и «Зенита», два футболиста «Динамо», а также по одному из «Ростова» и «Рубина».
Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ:
1. Квинси Промес («Спартак», € 6 (-5) млн).
2. Вильмар Барриос («Зенит», € 16 (-2) млн).
3. Георгий Джикия («Спартак», € 6,5 (-1) млн).
4. Даниил Уткин («Ростов», € 6 (-1) млн).
5. Хорхе Карраскаль («Динамо», € 6 (-1) млн).
6. Хесус Медина («Спартак», € 6 (-1) млн).
7. Вильзон Изидор («Зенит», € 5 (-1) млн).
8. Ду Кейрос («Зенит», € 5 (-1) млн).
9. Игор Вуячич («Рубин», € 3,5 (-1) млн).
10. Фабиан Бальбуэна («Динамо», € 3 (-1) млн).