Товарищеский матч России и Камеруна обслужит бригада арбитров из Саудовской Аравии

Товарищеский матч сборных команд России и Камеруна обслужит бригада арбитров из Саудовской Аравии, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Главным арбитром встречи выступит Халид Салех Аль-Тураис, на линиях ему будут помогать соотечественники Омар Али Аль-Джамал и Хешам Мохаммед Аль‑Рефаел. Абдулла Аль-Шехри будет отвечать за VAR, его ассистент – Ибрагим Абдулла Аль-Дахил.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится 12 октября на стадионе московского «Динамо». В сентябре национальная команда России сыграла вничью с олимпийской командой Египта (1:1), затем уступила ей же (1:2), а после этого сыграла вничью со сборной Катара (1:1).

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).