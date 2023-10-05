Никита Ковальчук: вершина карьеры для киприотов — Греция. Считаю, что мир больше

Спортивный директор академии «Ариса» (Лимасол) Никита Ковальчук рассказал о вершине карьеры киприотов.

«К сожалению, сейчас международные турниры для киприотов ограничиваются Грецией. Это одна из вещей, которые хочется поменять. Ведь для местных вершина карьеры — играть в Греции.

Считаю, что мир больше. И кипрские футболисты способны играть в других чемпионатах. Сейчас наша задача — ничего не бояться. В той же Сербии нас сильно вынесли. И пошли разговоры – а зачем мы поехали? Так и зашибись, что нас вынесли!

Мы должны играть в такой конкуренции чаще. И если в следующий раз мы приедем, забьём гол и пропустим на три мяча меньше – это прогресс. Просто тренируясь в вакуумном пространстве, никакого развития не будет», – сказал Никита Ковальчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.