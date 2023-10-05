Василий Уткин: к лихорадке «Спартака» уже все привыкли — там может быть то густо, то пусто

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о поражении московского «Спартака» в матче 10-го тура РПЛ от «Крыльев Советов» (0:4).

«Спартак» просиял четырьмя пропущенными голами в Самаре. Я много язвил по поводу поражения «Зенита» в Оренбурге, первого поражения в истории дерби, которое называется «эль-газико».

И вот кто-то из вас задал мне вопрос в комментах: ну неужели поражение «Зенита» более значимо, чем поражение «Спартака» в Самаре со счётом 0:4? Ну, да, конечно, это более значимо. Потому что к лихорадке «Спартака» уже все привыкли – там может быть то густо, то пусто.

Сейчас вот, после кубкового матча с «Динамо», который не имел для «Спартака» решающего спортивного значения, у «Спартака» 0:7 в двух матчах – это не особенно привычно.

Каждый состав Абаскаля на каждую игру и даже управление по ходу матча – это загадка из загадок. Обычно, когда тренера увольняют, к нему довольно быстро пропадает интерес. Но если бы это было не так, то книга «Загадки Абаскаля» наверняка имела бы большой успех среди тактических гиков.

И второе. «Спартак» был разгромлен, но нельзя же сказать, что он поплыл или развалился. «Спартак» как медведь, который иногда лезет на выставленные вилы или рогатину, собственным весом насаживая себя всё сильнее и сильнее.

«Спартак» обыгрывают, а он продолжает делать то, к чему его подвигла тренерская установка. По-своему это даже проявление настоящего мужского характера, но упорствовать в глупости – некоторые считают, что это вообще национальная черта, – это просто упрямство, первый признак глупости», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.