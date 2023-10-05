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Беллингем, Ракицкий и Хойлунд — в сборной 2-го тура группового этапа ЛЧ по версии WhoScore

WhoScored определил сборную лучших игроков 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. У «Барселоны» оказалось два представителя в составе, у других команд по одному игроку в этой сборной.

Вратарь:

Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники:

Жоау Канселу («Барселона»), Ярослав Ракицкий («Шахтёр»), Фабиан Шер («Ньюкасл Юнайтед»), Рами Бенсебаини («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники:

Осман Букари («Црвена Звезда»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Николо Барелла («Интер»), Ноа Ланг (ПСВ).

Нападающие:

Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Альваро Мората («Атлетико» Мадрид).

Наивысшую оценку получил Беллингем – 9,2, на втором месте располагается Ланг – 8,8, на третьей позиции находится Хойлунд – 8,5. У Ракицкого – 8,1.