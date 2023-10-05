Ковальчук: если бы не начало известных событий, уже работал бы в клубе из топ-5

Блогер Никита Ковальчук (Картавый Ник) рассказал о планах тренерской карьеры.

«Планы? Как и было намечено. Становиться главным тренером команды в топ-5 чемпионатов Европы. Такую цель я поставил себе шесть лет назад. И хотел сделать это в течение десяти лет. Насколько я близок к реализации? Не мне судить. Если бы не начало известных событий, я уже сейчас бы работал в клубе из топ-5 лиг. Пусть и в академии.

А где я буду через четыре года? Если к этому времени мы построим классную академию в «Арисе», клуб стабильно будет участвовать в еврокубках, два-три футболиста — играть в первой команде, столько же уедет в другие страны – то как это оценить?

Если я через четыре года не буду ничем заниматься – это будет разочарование. А если через это время буду в «Арисе» главным тренером дубля или помощником в главной – всё равно буду счастлив. Добивайся максимума сегодня, а завтра наступит само», – сказал Никита Ковальчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.