Источник: УЕФА в экстренном порядке убрала Мажича с назначения на игру «Шахтёра»

УЕФА в экстренном порядке убрала главу департамента судейства РФС Милорада Мажича с назначения инспектором матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Антверпен» — «Шахтёр» (2:3), сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Федерация футбола Украины и украинский футбольный клуб «Шахтёр» потребовали от УЕФА произвести замену. Мажич уже практически приехал к месту проведения матча, и по пути ему сообщили о замене. Вместо него из Нидерландов срочно приехал Ян Вилем Вегереф.

Напомним, Милорад Мажич этим летом возглавил департамент судейства РФС, пообещав совершить изменения и улучшить российский футбольный арбитраж, заключив контракт на два года с возможностью продления ещё на один.

Сербский арбитр работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА — 2016, финале Кубка конфедераций — 2017 и финале Лиги чемпионов — 2017/2018.