Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Юнион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: УЕФА в экстренном порядке убрала Мажича с назначения на игру «Шахтёра»

Источник: УЕФА в экстренном порядке убрала Мажича с назначения на игру «Шахтёра»
Аудио-версия:
Комментарии

УЕФА в экстренном порядке убрала главу департамента судейства РФС Милорада Мажича с назначения инспектором матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Антверпен» — «Шахтёр» (2:3), сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Федерация футбола Украины и украинский футбольный клуб «Шахтёр» потребовали от УЕФА произвести замену. Мажич уже практически приехал к месту проведения матча, и по пути ему сообщили о замене. Вместо него из Нидерландов срочно приехал Ян Вилем Вегереф.

Напомним, Милорад Мажич этим летом возглавил департамент судейства РФС, пообещав совершить изменения и улучшить российский футбольный арбитраж, заключив контракт на два года с возможностью продления ещё на один.

Сербский арбитр работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА — 2016, финале Кубка конфедераций — 2017 и финале Лиги чемпионов — 2017/2018.

Материалы по теме
Главу судейства РФС Мажича назначили инспектором на матч украинского клуба в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android