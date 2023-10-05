Бояринцев: полагаю, даже в случае поражения «Спартака» от ЦСКА отставки Абаскаля не будет

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказался о последних результатах красно-белых, а также поделился мнением о предстоящей игре 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

«В турнирной таблице команды идут одинаково. Смущает одно — последние результаты «Спартака». Два матча с общим счётом 0:7… Странно, когда говорят, что матч с «Динамо» ничего не решал. Это же в любом случае дерби! Неважно, кубковое оно или нет. Красно-белые не в лучшем настроении подходят к очередному дерби. Несмотря на то что вокруг команды ходит много слухов, спартаковцы, уверен, выйдут с запредельным настроем и покажут совсем другой футбол — на этот матч будут мобилизованы все силы. Наибольшие опасения вызывает игра в обороне. У болельщиков, конечно, заканчивается терпение, но ситуация очень сложная. Я не уверен, что Абаскаля надо увольнять, и полагаю, что даже в случае поражения от ЦСКА отставки не будет», — приводит слова Бояринцева RT.

Напомним, 8 октября «Спартак» примет ЦСКА на своём поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игры – в 19:00 мск.