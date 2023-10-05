Орлов отреагировал на призывы уволить Абаскаля из «Спартака»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал призывы уволить главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Смотрите, кто сейчас требует, чтобы уволили Абаскаля. Депутат Госдумы, президент теннисной федерации… Понимаете? Ну пусть футбольное спартаковское сообщество решает судьбу тренера. Со стороны все говорят: «Надо убирать!» Это некомпетентность со стороны. Но да, у Абаскаля сложная ситуация», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Спартак» проиграл два последних матча — с «Крыльями Советов» в Российской Премьер-Лиге и с «Динамо» в Фонбет Кубке России — с общим счётом 0:7. На данный момент красно-белые идут на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков после 10 туров. Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года.