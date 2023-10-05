«Будё-Глимт» проиграл «Брюгге» в матче ЛК. Хайкин провёл на поле 90 минут

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций между норвежским «Будё-Глимт» и бельгийским «Брюгге». Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 20-й минуте первого тайма. Его автором стал 31-летний капитан бельгийцев Ханс Ванакен. Голевую передачу на свой счёт записал датчанин Филип Синкернагель.

Российский голкипер хозяев Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут.

После двух сыгранных туров «Брюгге» имеет в своём активе четыре очка. Команда идёт на втором месте в турнирной таблице группы D. «Будё-Глимт» остался с одним набранным очком. Норвежцы занимают последнее место.