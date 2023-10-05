Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Юнион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будё-Глимт» проиграл «Брюгге» в матче ЛК. Хайкин провёл на поле 90 минут

«Будё-Глимт» проиграл «Брюгге» в матче ЛК. Хайкин провёл на поле 90 минут
Комментарии

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций между норвежским «Будё-Глимт» и бельгийским «Брюгге». Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 20-й минуте первого тайма. Его автором стал 31-летний капитан бельгийцев Ханс Ванакен. Голевую передачу на свой счёт записал датчанин Филип Синкернагель.

Российский голкипер хозяев Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут.

После двух сыгранных туров «Брюгге» имеет в своём активе четыре очка. Команда идёт на втором месте в турнирной таблице группы D. «Будё-Глимт» остался с одним набранным очком. Норвежцы занимают последнее место.

Лига конференций . Группа D. 2-й тур
05 октября 2023, четверг. 19:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
0 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Ванакен – 20'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android