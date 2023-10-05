«Бешикташ» проиграл швейцарскому «Лугано», ведя в счёте в два мяча

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций между турецким «Бешикташем» и швейцарским «Лугано». Команды играли на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 3:2.
В первом тайме зрители увидели один гол. Его автором на 38-й минуте стал камерунский нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар. На 52-й минуте Абубакар увеличил преимущество хозяев до двух мячей, оформив дубль. На 61-й минуте арбитр удалил французского защитника турецкой команды Валентина Розье, получившего вторую жёлтую карточку. Счёт оставался прежним вплоть до 81-й минуты, когда форвард гостей Игнасио Алиседа отыграл один мяч. На 86-й минуте полузащитник Шкельким Влади сравнял счёт. На 90-й минуте защитник «Бешикташа» Эрик Бейи отправил мяч в собственные ворота, принеся победу швейцарской команде.
Полузащитник Бактиёр Зайнутдинов появился на поле на 77-й минуте встречи.
После двух сыгранных туров «Лугано» имеет в своём активе четыре очка. Команда идёт на первом месте в турнирной таблице группы D. «Бешикташ» остался с одним набранным очком и располагается на третьем месте.
- 5 октября 2023
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