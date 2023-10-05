Фанаты дортмундской «Боруссии» провели перформанс против реформ УЕФА

Болельщики дортмундской «Боруссии» во время матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Миланом» (0:0) растянули на трибунах многочисленные «текстовики» с претензиями к УЕФА. Общий смысл фраз сводился к недовольству грядущими реформами в Лиге чемпионов.

«Футбол для миллионов людей, а не для миллиардов евро! Верните игру!» — гласил один из баннеров. На другом было написано «Лига чемпионов – Суперлига 2.0. Нет реформе ЛЧ». Кроме того, фанаты устроили масштабное пиротехническое шоу на своём секторе.

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Напомним, ранее появилась информация, что УЕФА раздумывает над вариантом изменить формат еврокубков. По данным авторитетных европейских СМИ, руководители УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассматривают вариант внедрения трёх дивизионов – Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Между этими тремя дивизионами предполагается борьба за повышение и понижение в классе.

Кроме того, с сезона-2024/2025 будет действовать новый формат Лиги чемпионов. 36 клубов будут участвовать в основном этапе турнира. По новому формату каждый клуб проведёт восемь матчей с восемью разными командами — четыре на своём поле и четыре на чужом.