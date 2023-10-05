Луценко: не готов к Медиалиге. У меня из соцсетей только WhatsApp, подписчики не нужны

Бывший нападающий московского «Динамо» и тульского «Арсенала» Евгений Луценко рассказал о предложениях из Медиалиги.

«Ко мне обращались медиакоманды, было порядка пяти предложений. Я не готов к Медиалиге. Отношусь к ней нейтрально, никаких эмоций не испытываю. Прекрасно понимаю, что 80% игроков там — это профессионалы, которые преследуют свои цели. Кто-то хочет получить побольше подписчиков, кто-то — попасть в профессиональные клубы. Я с соцсетями сам не дружу, у меня из них только WhatsApp (смеётся). Мне подписчики не нужны, цели своего пребывания там я не вижу», — приводит слова Луценко «Евро-Футбол.Ру».

36-летний нападающий находится без клуба с июля 2023 года. Последней командой Луценко был тульский «Арсенал», за который футболист выступал с 2019 года.