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Луценко: не готов к Медиалиге. У меня из соцсетей только WhatsApp, подписчики не нужны

Луценко: не готов к Медиалиге. У меня из соцсетей только WhatsApp, подписчики не нужны
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Бывший нападающий московского «Динамо» и тульского «Арсенала» Евгений Луценко рассказал о предложениях из Медиалиги.

«Ко мне обращались медиакоманды, было порядка пяти предложений. Я не готов к Медиалиге. Отношусь к ней нейтрально, никаких эмоций не испытываю. Прекрасно понимаю, что 80% игроков там — это профессионалы, которые преследуют свои цели. Кто-то хочет получить побольше подписчиков, кто-то — попасть в профессиональные клубы. Я с соцсетями сам не дружу, у меня из них только WhatsApp (смеётся). Мне подписчики не нужны, цели своего пребывания там я не вижу», — приводит слова Луценко «Евро-Футбол.Ру».

36-летний нападающий находится без клуба с июля 2023 года. Последней командой Луценко был тульский «Арсенал», за который футболист выступал с 2019 года.

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