Главный тренер сборной Англии Саутгейт заявил, что ему не нравится VAR

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал своё мнение по поводу VAR, заявив, что ему не нравится эта технология и он предпочёл бы подчиняться решениям судей на поле.

«И мой первый опыт… мы до сих пор не уверены, был ли гол Джесси Лингарда законно отменён, что выбило нас из полуфинала.

Мне это не нравится. Я думаю, что нам следует просто принимать решения судей, но я также знаю, что мы вряд ли вернёмся в мир, где у нас не будет технологий как части процесса принятия решений», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Наставник сборной Англии высказался против VAR, вспомнив ситуацию в Лиге наций, из-за которой гол Джесси Лингарда был отменён в полуфинале Лиги наций УЕФА, где сборная Нидерландов победила со счётом 3:1.

VAR оказался под пристальным вниманием после того, как официальные лица не смогли отменить решение об отмене гола Луиса Диаса за «Ливерпуль» в матче с «Тоттенхэмом» (1:2).