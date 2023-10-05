Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Юнион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Англии Саутгейт заявил, что ему не нравится VAR

Главный тренер сборной Англии Саутгейт заявил, что ему не нравится VAR
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал своё мнение по поводу VAR, заявив, что ему не нравится эта технология и он предпочёл бы подчиняться решениям судей на поле.

«И мой первый опыт… мы до сих пор не уверены, был ли гол Джесси Лингарда законно отменён, что выбило нас из полуфинала.

Мне это не нравится. Я думаю, что нам следует просто принимать решения судей, но я также знаю, что мы вряд ли вернёмся в мир, где у нас не будет технологий как части процесса принятия решений», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Наставник сборной Англии высказался против VAR, вспомнив ситуацию в Лиге наций, из-за которой гол Джесси Лингарда был отменён в полуфинале Лиги наций УЕФА, где сборная Нидерландов победила со счётом 3:1.

VAR оказался под пристальным вниманием после того, как официальные лица не смогли отменить решение об отмене гола Луиса Диаса за «Ливерпуль» в матче с «Тоттенхэмом» (1:2).

Материалы по теме
Защитник «Сити» Диаш — о VAR: он помогает найти истину, но некоторые решения трудно понять
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android