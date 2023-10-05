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Тренер «Ливерпуля»: Бразилия играет с хорошими командами, Россия — одна из них

Тренер «Ливерпуля»: Бразилия играет с хорошими командами, Россия — одна из них
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Бывший футболист и тренер сборной Бразилии Клаудио Таффарел, который работает тренером вратарей в «Ливерпуле», высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

«Я больше не работаю тренером вратарей в сборной Бразилии. С приходом Фернандо Диниза я ушёл из сборной, потому что он предпочитает другого тренера вратарей.

Бразилия всегда старается играть с командами, которые играют в хороший футбол. Россия — одна из них. Всегда нужны качественные матчи для оценки уровня нашей игры.

Допуск России? Это не зависит от моего мнения. Если бы я мог допустить, то это после окончания СВО, чтобы не было военных действий», — приводит слова Таффарела Metaratings.

Сборная России проведёт товарищеские матчи с Камеруном и Кенией, которые состоятся 12 и 16 октября соответственно.

Ранее ФИФА и УЕФА решили допустить российские национальные команды U17 и младше до международных турниров в нейтральном статусе без использования флага и гимна страны. При этом допуск взрослых команд, по заявлению организации, станет возможным лишь после окончания СВО.

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