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Ливерпуль — Юнион. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Ливерпуль» — «Юнион»: Гравенберх вывел хозяев вперёд

«Ливерпуль» — «Юнион»: Гравенберх вывел хозяев вперёд
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и бельгийским «Юнион Сент-Жиллуа». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом (Дания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Группа E. 2-й тур
05 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2-й тайм
1 : 0
Юнион
Брюссель, Бельгия
1:0 Гравенберх – 44'    

На 44-й минуте полузащитник Райан Гравенберх вывел «Ливерпуль» вперёд.

Помимо «Ливерпуля» и «Юниона», в группе Е также выступают французская «Тулуза» и австрийский ЛАСК. В 1-м туре англичане обыграли ЛАСК со счётом 3:1, а бельгийцы сыграли вничью 1:1 с «Тулузой».

Между собой «Ливерпуль» и «Юнион» прежде никогда не играли, так что встреча во 2-м туре группы Е станет для них первой в истории.

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