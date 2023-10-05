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Шавло: мы должны думать о молодёжи. Посмотрите, в «Барселоне» играют 16-летние

Шавло: мы должны думать о молодёжи. Посмотрите, в «Барселоне» играют 16-летние
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о доверии тренеров к российским молодым футболистам.

«Во многих командах погоду делают легионеры? Понятно, что они необходимы, но, когда нет еврокубков, ну, выиграл «Зенит» пять раз чемпионство, и что это ему даёт? Мы должны думать о молодёжи. Куда ребят девать? В Первую, Вторую лигу? Посмотрите на «Барселону». Там играют 16-летние, 17-летние, и это при том, что у команды стоят самые высокие задачи. В наше время тоже так было. Мы ошибались, но нас ставили. А сейчас все боятся, что вдруг парень ошибётся. Без этого не бывает. Спортсмен не может повышать своё мастерство, если он не ошибается. Поэтому ребята и тренируются. Пока мы к этому не придём, будет сложно. А легионеры сегодня здесь, а завтра уехали», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».

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