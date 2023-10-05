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ПАОК с Оздоевым вытащил победу в конце матча с «Айнтрахтом» в Лиге конференций

В четверг, 5 октября, проходил матч 2-го тура группы G Лиги конференций между греческим ПАОКом и франкфуртским «Айнтрахтом». Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках, Греция. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 2:1.

На 28-й минуте Андрия Живкович вывел хозяйскую команду вперёд.

На 68-й минуте Омар Мармуш сделал счёт равным.

На 90+3-й минуте из пределов штрафной Константинос Кульеракис точно пробил с отскока низом по центру ворот.

Напомним, за греческую команду выступал Магомед Оздоев, который появился в старте. Полузащитник сыграл 67 минут, и после его ухода с поля команда пропустила.

После двух сыгранных матчей ПАОК занимает первую строчку с шестью очками, немцы расположились на втором месте группы G с тремя очками.