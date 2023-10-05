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ПАОК с Оздоевым вытащил победу в конце матча с «Айнтрахтом» в Лиге конференций

ПАОК с Оздоевым вытащил победу в конце матча с «Айнтрахтом» в Лиге конференций
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В четверг, 5 октября, проходил матч 2-го тура группы G Лиги конференций между греческим ПАОКом и франкфуртским «Айнтрахтом». Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках, Греция. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 2:1.

На 28-й минуте Андрия Живкович вывел хозяйскую команду вперёд.

На 68-й минуте Омар Мармуш сделал счёт равным.

На 90+3-й минуте из пределов штрафной Константинос Кульеракис точно пробил с отскока низом по центру ворот.

Лига конференций . Группа G. 2-й тур
05 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Живкович – 28'     1:1 Мармуш – 68'     2:1 Кульеракис – 90+2'    
Удаления: Мейте – 90+7' / Трапп – 90+7'

Напомним, за греческую команду выступал Магомед Оздоев, который появился в старте. Полузащитник сыграл 67 минут, и после его ухода с поля команда пропустила.

После двух сыгранных матчей ПАОК занимает первую строчку с шестью очками, немцы расположились на втором месте группы G с тремя очками.

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