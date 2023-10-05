«Ливерпуль» одержал вторую победу подряд на старте Лиги Европы

В четверг, 5 октября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и бельгийским «Юнион Сент-Жиллуа». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом (Дания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.
Первый гол был забит на 44-й минуте игры. Отличился нидерландский полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх. Стоит отметить, что этот гол стал первым для футболиста за английскую команду. Автором результативной передачи стал защитник Трент Александер-Арнольд, который вывел свою команду на поле с капитанской повязкой. На 90+2-й минуте португалец Диогу Жота забил второй мяч «Ливерпуля» и установил на табло итоговый счёт.
В первых двух турах Лиги Европы «Ливерпуль» набрал шесть очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы Е. В активе «Юниона» осталось одно очко. Бельгийцы занимают третье место.
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