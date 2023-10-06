«Ференцварош» на выезде не удержал победу в матче с «Фиорентиной»

В четверг, 5 октября, состоялся матч 2-го тура группового раунда Лиги конференций, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и венгерский «Ференцварош». Игру принимал стадион «Артемио Франки» во Флоренции. Матч завершился со счётом 2:2.
На 25-й минуте нападающий гостей Барнабаш Варга открыл счёт. На 51-й минуте Ибрахим Сиссе удвоил преимущество «Ференцвароша», но добыть три очка венграм не удалось. На 67-й минуте Антонин Барак сократил отставание в счёте, а в компенсированное время Нанитамо Иконе спас «Фиорентину» от поражения.
В параллельном матче группы «Генк» в гостях переиграл «Чукарички» со счётом 2:0. Отличились Брайан Хейнен и Джозеф Пэйнтсил.
«Ференцварош» сохранил лидерство в группе F c четырьмя очками в активе после двух туров. Венгры опережают «Генк» по дополнительным показателям. «Фиорентина» занимает третье место (два очка), «Чукарички», не заработавшие ни одного очка, расположились на последней строчке турнирной таблицы.
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