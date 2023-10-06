Шавло — об Абаскале: он должен знать, что есть люди, которые могут с него спросить

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал решения главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля по выбору стартового состава.

«В «Спартаке» всегда было много молодёжи? Ребята есть, но их то ставят, то не ставят. Литвинова посадили на лавку после матча с «Уралом». Но это не его ошибка, а вратаря, потому что есть закон: если защитник борется – голкипер должен оставаться на месте, а не бежать. А он побежал, и через него перебросили мяч. Но посадили Литвинова, чтобы его учить. А что его учить? Он нормально играет. Сейчас вышел на позиции правого защитника, но это не его место. Он может закрыть эту позицию, потому что умный игрок. Но зачехлить его и выпустить Мартинса, который иногда бегает непонятно куда – на фланг, например, отнимать мяч… Но его позиция – это середина, потому что все мячи забиваются отсюда.

Абаскаль такими решениями подорвал доверие футболистов? Конечно. Ребята не играют. Они видят, что к ним нет доверия. Хотя они говорят, что всё понимают, но психологически всё равно это сказывается. Тем более если человек видит, что он сильнее, и при этом не выходит на поле, как Джикия. Почему его не выпускают? Да, он где-то сдал, но он всё равно сильнее. А Абаскаль ставит игрока, тот всё время ошибается и всё равно выходит на поле. Футболисты же не слепые.

Смена тренера? Тут вопрос очевиден. Но я считаю, что нельзя давать тренеру карт-бланш во всём. Над ним должны стоять люди из руководства, которые должны сказать: «Друг, прекращай свои эксперименты. У нас есть молодёжь, которая должна играть». Я не говорю, что ему должны ставить ультиматум, но тренер должен объяснить, почему принимает то или иное решение. А не говорить, что он так решил и всё. Мало ли что он решил. Сегодня он здесь, а завтра его нет, а весь воз, который он оставит после себя, надо разбирать. Поэтому должна быть управа на тренера. Он должен знать, что есть люди, которые могут с него спросить», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».