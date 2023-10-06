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«Вест Хэм» установил новый рекорд английских клубов в еврокубках

«Вест Хэм» установил новый рекорд английских клубов в еврокубках
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«Вест Хэм Юнайтед» стал первым английским клубом, который в еврокубках выдал серию из 17 матчей без поражений, сообщает Opta Sports.

4 октября «молотобойцы» победили «Фрайбург» в матче группового этапа Лиги Европы, где англичане добились волевой победы со счётом 2:1. Тем самым они поставили рекорд из 17 матчей без поражений, также в эту серию входят игры квалификации.

Серия лондонцев стартовала ещё в прошлом сезоне. Тогда «Вест Хэм» стал победителем Лиги конференций. Команда из Лондона в финале обыграла «Фиорентину» со счётом 2:1.

В нынешнем сезоне «Вест Хэм» в своей группе Лиги Европы занимает первое место с шестью очками. В группе вместе с англичанами находятся немецкий «Фрайбург», греческий «Олимпиакос» и сербский «Бачка Топола».

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