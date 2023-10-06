Тренер сборной России Онопко: ФИФА с УЕФА подали нам хороший сигнал. Нужно возвращаться

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал инициативу ФИФА и УЕФА о возвращении юношеских сборных в международные турниры.

«Моё мнение: это хороший, правильный знак и для футбола, и для всего нашего спорта. Спорт, футбол всегда идут на благо мира и никогда не несут вреда. У Советского Союза, России большая история в футболе. Наших ребят помнят в Испании, Англии, Италии, Германии. Я считаю, что ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал. Если есть возможность, надо возвращаться, для начала хотя бы юношам», – сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, во вторник, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.