Моуринью: в матчах с «Серветтом» и «Шерифом» мы обязаны набирать 12 очков

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал исход матча Лиги Европы с «Серветтом».

«Есть ли разница между «Ромой» в Лиге Европы и «Ромой» в Серии А? Конечно, есть разница, потому что уровень соперников отличается. С командами Серии А играть гораздо сложнее, чем, при всём уважении, с «Шерифом» и «Серветтом». Мы набрали шесть очков, но этого и следовало ожидать, ведь даже с учётом большого количества изменений в составе мы по-прежнему более сильная команда. Любая команда Серии А сильнее этих двух команд.

Пражская «Славия» – это другая ситуация, поскольку это очень хорошая команда, которая легко могла бы попасть в групповой раунд Лиги чемпионов. Но в четырёх матчах с «Серветтом» и «Шерифом» мы обязаны набирать 12 очков», – приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, вчера, 5 октября, состоялся матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором «Рома» на своём поле разгромила «Серветт» со счётом 4:0. В 1-м туре римская команда на выезде переиграла «Шериф» со счётом 2:1, набрав, таким образом, шесть очков после двух игровых дней.