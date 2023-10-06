Дюгарри раскритиковал Энрике после разгромного поражения «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике после поражения команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:4).

«Луис Энрике совершал промахи, ошибки. Я его знаю. Я работал с ним в «Барселоне». Он очень гордый, и у него чрезмерное эго. Я гарантирую, что он останется таким. Он будет навязывать вещи и умрёт со своими идеями. Луис Энрике, я думаю, не понимает истинный потенциал своих игроков», — приводит слова Дюгарри MaxiFoot.

Напомним, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В следующем туре парижане встретятся с «Миланом». Игра состоится 25 октября.

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