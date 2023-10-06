Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Юнионом» в Лиге Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Юнионом» (2:0).

«Вначале я думал, что мы действительно сильны. Помимо пары моментов, мы действительно хорошо оборонялись. В целом мы, вероятно, должны были сыграть лучше, но смогли забить два поздних гола: один в первом тайме и один — во втором. Бельгия — страна с действительно хорошей футбольной культурой. «Ливерпуль» мог бы выиграть с большим комфортом, но мы взяли три очка», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, в 1-м туре группового этапа «Ливерпуль» обыграл ЛАСК со счётом 3:1. В следующем туре команда встретится с «Тулузой». Матч состоится 26 октября, начало — в 22:00 мск.