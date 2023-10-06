«Манчестер Сити» готов начать переговоры о продлении контракта с Холандом

«Манчестер Сити» готов начать переговоры о продлении контрактного соглашения с норвежским нападающим Эрлингом Холандом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Манчестер Сити» рассматривает возможность продления контракта с форвардом как минимум до 2028 года. Ожидается, что клуб может предложить Холанду повышение зарплаты до € 462 тыс. в неделю.

Переговоры могут начаться в ближайшие месяцы.

Холан выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи.

Ранее Холанд защищал цвета дортмундской «Боруссии», «Зальцбурга», «Мольде» и «Брюне».

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