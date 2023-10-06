Марко Розе – о ЧМ-2030 в шести странах: в какой-то момент мы будем играть на Эвересте

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе высказался о том, что ЧМ-2030 пройдёт в шести странах – Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко.

«Моё первое ощущение, что ребятам придётся много летать туда-сюда. Мы крутим, крутим, придумываем что-нибудь. Что-то особенное там, что-то другое там. И в какой-то момент мы будем играть на Эвересте, потому что мы сможем создать там футбольное поле и продать это.

Я думаю, до сих пор всегда было хорошо, когда одна страна, а может две — с нетерпением ждали чемпионат мира, и можно было устроить праздник, организовать его и иметь короткие маршруты, которых теперь, вероятно, уже не будет», — приводит слова Розе Kicker.

Ранее сообщалось, что три стартовых матча турнира состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Аргентине и Парагвае. В Испании матчи турнира примут 11 стадионов, в Португалии – три, а в Марокко – лишь один.