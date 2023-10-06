Эмери: «Астон Вилла» была неэффективна, но в итоге забила гол

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды над «Зриньски» из Боснии и Герцеговины (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Единственный мяч капитан бирмингемцев Джон Макгинн забил на 90+4-й минуте.

«Победить таким образом — это потрясающе. Происходит просто взрыв эмоций в каждом болельщике, в каждом игроке, и то же самое происходит и в тренере. Футболу нужны такие эмоции.

После первого тайма я решил внести изменения, добавить немного опытных игроков и повысить общий уровень. Нам нужно было давить сильнее. Мы создавали моменты, и, хотя и не были эффективны, в итоге забили гол», — приводит официальный сайт УЕФА слова Эмери.

Несмотря на результат, «Астон Вилла» формально замыкает турнирную таблицу группы E, а «Зриньски» её возглавляет. Все команды в квартете имеют по три очка.