Быстров об «Аталанте» в ЛЕ: Миранчук был на своём месте, спокойненько на скамеечке отдыхал

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке, который остался в запасе на матче второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором итальянский клуб обыграл «Спортинг» со счётом 2:1.

«Леха был на своем месте, спокойненько на скамеечке отдыхал. Ясно было, что ему летом нужно было валить из «Аталанты» как можно скорее. Не знаю, что заставило его остаться, — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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