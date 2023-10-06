Трёх игроков «Гвадалахары» убрали из состава из-за приглашения женщин в отель после матча

Игроки мексиканской «Гвадалахары» Алексис Вега, Кристиан Кальдерон и Рауль Мартинес были исключены из состава из-за нарушения внутренних правил клуба, сообщает ESPN MX. Как рассказали источники издания, вечером в воскресенье, 1 октября, после окончания выездного матча национального чемпионата против «Толуки» (1:1) футболисты привели женщин в гостиницу команды. При этом выходной в распорядке дня у игроков начинался только в понедельник, по возвращении в Гвадалахару.

«Алексис Вега, Кристиан Кальдерон и Рауль Мартинес не выполнили требования, установленные во внутреннем регламенте, в связи с чем они исключены из состава на неопределенный срок», — заявил клуб, который тренирует Велько Паунович, после внутреннего расследования. Таким образом, футболисты не смогут принять участие в принципиальном матче с «Атласом» 7 октября.

К Веге, который играл за сборную Мексики на ЧМ-2022, «Гвадалахара» уже применяла дисциплинарные санкции. В 2020 году он был уличён в нарушении правил поведения, установленных клубом во время пандемии COVID-19. Тогда в социальных сетях появилось видеозапись, где Вега распивал алкоголь вместе с бывшим партнёром по команде Уриэлем Антуной. Также санкции за подобное нарушение в 2020 году применялись и к Кальдерону, когда он без разрешения клуба посетил ярмарку.