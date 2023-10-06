Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 8-го тура Серии A сезона-2023/2024

Сегодня, 6 октября, матчем «Эмполи» — «Удинезе» стартует 8-й тур Серии A сезона-2023/2024.

В 8-м туре чемпионата Италии состоятся следующие 10 встреч.

6 октября, пятница:

«Эмполи» — «Удинезе» (Эмполи, 19:30 мск);

«Лечче» — «Сассуоло» (Лечче, 21:45 мск).

7 октября, суббота:

«Интер» — «Болонья» (Милан, 16:00 мск);

«Ювентус» — «Торино» (Турин, 19:00 мск);

«Дженоа» — «Милан» (Генуя, 21:45 мск).

8 октября, воскресенье:

«Монца» — «Салернитана» (Монца, 13:30 мск);

«Лацио» — «Аталанта» (Рим, 16:00 мск);

«Фрозиноне» — «Верона» (Фрозиноне, 16:00 мск);

«Кальяри» — «Рома» (Кальяри, 19:00 мск);

«Наполи» — «Фиорентина» (Неаполь, 21:45 мск).

Турнирную таблицу Серии A возглавляет «Интер», который по дополнительным показателям опережает «Милан». Обе команды набрали по 18 очков. Следом расположились «Наполи», «Ювентус» и «Фиорентина». У них на счету по 14 очков.