Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 7-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

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Сегодня, 6 октября, матчем «Боруссия» М — «Майнц» стартует 7-й тур Бундеслиги сезона-2023/2024.

В 7-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч.

6 октября, пятница:

«Боруссия» М — «Майнц» (Мёнхенгладбах, 21:30 мск).

7 октября, суббота:

«Штутгарт» — «Вольфсбург» (Штутгарт, 16:30 мск);

«Аугсбург» — «Дармштадт 98» (Аугсбург, 16:30 мск);

«Боруссия» Д — «Унион» (Дортмунд, 16:30 мск);

«РБ Лейпциг» — «Бохум» (Лейпциг, 16:30 мск);

«Вердер» — «Хоффенхайм» (Бремен, 19:30 мск).

8 октября, воскресенье:

«Байер» — «Кёльн» (Леверкузен, 16:30 мск);

«Бавария» — «Фрайбург» (Мюнхен, 18:30 мск);

«Айнтрахт» Ф — «Хайденхайм» (Франкфурт, 20:30 мск).

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Байер», который набрал 16 очков. Вторую позицию занимает «Штутгарт» с 15 баллами. У «Баварии» и дортмундской «Боруссии» на счету по 14 очков.