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«Бока Хуниорс» обыграл «Палмейрас» и вышел в финал кубка Либертадорес

«Бока Хуниорс» обыграл «Палмейрас» и вышел в финал кубка Либертадорес
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Сегодня, 6 октября, прошёл второй матч в полуфинальном противостоянии Кубка Либертадорес между бразильским клубом «Палмейрас» и аргентинским клубом «Бока Хуниорс». Команды сыграли матч вничью со счётом 1:1 (2:4 – по пенальти).

Гости забили в начале встречи — отличился уругвайский нападающий Эдинсон Кавани на 23-й минуте. Ответный гол пришёл лишь во втором тайме. На 73-й минуте счёт сравнял защитник Хоакин Пикерес, и перевёл матч в серию пенальти, где сильнее оказался «Бока Хуниорс».

В финале «Бока» сыграет против бразильского клуба «Флуминенсе». Встреча состоится четвертого ноября.

В прошлом году кубок Ливертадорес выиграл «Фламенго», обыграв в финале «Атлетико Паранэнсе» со счётом 1:0.

Больше всего побед на турнире у аргентинского «Индепендьенте». Команда выигрывала кубок 7 раз, не проиграв ни одного финала.

Кубок Либертадорес - 2023 . 1/2 финала. 2-й матч
06 октября 2023, пятница. 03:30 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 1
2 : 4
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
0:1 Кавани – 23'     1:1 Piquerez – 73'    
Удаления: нет / Рохо – 66'
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