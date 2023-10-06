«Бока Хуниорс» обыграл «Палмейрас» и вышел в финал кубка Либертадорес

Сегодня, 6 октября, прошёл второй матч в полуфинальном противостоянии Кубка Либертадорес между бразильским клубом «Палмейрас» и аргентинским клубом «Бока Хуниорс». Команды сыграли матч вничью со счётом 1:1 (2:4 – по пенальти).

Гости забили в начале встречи — отличился уругвайский нападающий Эдинсон Кавани на 23-й минуте. Ответный гол пришёл лишь во втором тайме. На 73-й минуте счёт сравнял защитник Хоакин Пикерес, и перевёл матч в серию пенальти, где сильнее оказался «Бока Хуниорс».

В финале «Бока» сыграет против бразильского клуба «Флуминенсе». Встреча состоится четвертого ноября.

В прошлом году кубок Ливертадорес выиграл «Фламенго», обыграв в финале «Атлетико Паранэнсе» со счётом 1:0.

Больше всего побед на турнире у аргентинского «Индепендьенте». Команда выигрывала кубок 7 раз, не проиграв ни одного финала.