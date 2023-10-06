Винисиус Жуниор выступил против перехода Килиана Мбаппе в «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не хочет видеть в команде форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Todofichajes, Винисиус считает, что Мбаппе может помешать ему стать главной звездой в составе «сливочных». Этот трансфер, по мнению бразильца, уменьшит его шансы на получение «Золотого мяча» в будущем. Отмечается, что Винисиус готов даже задуматься об уходе из «Реала», если сделка по французу состоится.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Килиан Мбаппе останется в парижском клубе на следующий сезон.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами.