Дэвид Мойес — о рекорде: это всегда очень хорошо, но важнее было выиграть

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес высказался о рекорде команды в Еврокубках и матче с «Фрайбургом» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Вчера мне сообщили об этом рекорде, и я был очень рад сравняться с двумя менеджерами, о которых шла речь, Доном Реви и Биллом Николсоном, и должен сказать, что я был очень рад победе. Рекорд — это всегда очень хорошо, но важнее было выиграть сегодня, и получить эти три очка — это очень хорошо, особенно когда многие считают, что это самая сложная игра в группе.

По самой игре? Мне кажется, мы хорошо прессинговали. Джаррод Боуэн и Лукас Пакете отлично поработали на поле, и я считаю, что это был великолепный первый гол. Это был немного старомодный гол: он прошел по внешней стороне поля, сделал передачу в штрафную, и это был отличный рывок центрфорварда Пакете. Мне понравился первый гол. Я думаю, что это было очень хорошо, и мне это очень понравилось», — приводит слова Мойеса официальный сайт «Вест Хэма».

Вчера, 4 октября, «Вест Хэм» стал первым английским клубом, который в еврокубках выдал серию из 17 матчей без поражений.

После двух туров «Вест Хэм» занимает первое место с 6 очками в группе А с «Фрайбургом» (3 очка), «Олимпиакосом» (1 очко) и ТСЦ (1 очко).