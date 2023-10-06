Бекхэм — о начале переговоров по Месси: четыре года назад я пробрался в отель к его отцу

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, когда начались переговоры по переходу аргентинского нападающего Лионеля Месси в американский клуб.

«Около четырёх лет назад в Барселоне я пробрался в отель, где остановился отец Месси, чтобы встретиться с ним. Очевидно, что на тот момент мы не были готовы пригласить Лионеля, как и он не был готов перейти к нам.

Я сказал его отцу: «Мы хотим видеть твоего сына в команде, хотим, чтобы он приехал в Майами, когда будет готов, и если появится такая возможность». Затем на протяжении четырёх лет мы с моими партнерами продолжили обсуждать этот переход», — приводит слова Бекхэма Manchester Evening News со ссылкой на подкаст Stick to Football.

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.