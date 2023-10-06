The Independent: правила УЕФА допускают переигровку матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

Матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» может быть переигран.

Как сообщает The Independent, регламент УЕФА позволяет переиграть матч, поскольку судейская ошибка заключалась в неправильном применении правил игры, поскольку VAR ошибочно определил, что Диас находился в офсайде. Это даёт «Ливерпулю» право подать протест в УЕФА, однако руководящий орган европейского футбола позволяет делать это лишь в течение 12 часов после матча.

Отмечается, что в АПЛ уверены, что переигровка не состоится, так как собственный регламент турнира допускает это лишь в том случае, если вина за ситуацию лежит на одном из клубов. Однако, по мнению ряда юристов, «Ливерпуль» может создать новый прецедент.

Напомним, 30 сентября в матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встреча завершилась победой лондонской команды со счётом 2:1.