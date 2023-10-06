Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Абха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

The Independent: правила УЕФА допускают переигровку матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

The Independent: правила УЕФА допускают переигровку матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»
Аудио-версия:
Комментарии

Матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» может быть переигран.

Как сообщает The Independent, регламент УЕФА позволяет переиграть матч, поскольку судейская ошибка заключалась в неправильном применении правил игры, поскольку VAR ошибочно определил, что Диас находился в офсайде. Это даёт «Ливерпулю» право подать протест в УЕФА, однако руководящий орган европейского футбола позволяет делать это лишь в течение 12 часов после матча.

Отмечается, что в АПЛ уверены, что переигровка не состоится, так как собственный регламент турнира допускает это лишь в том случае, если вина за ситуацию лежит на одном из клубов. Однако, по мнению ряда юристов, «Ливерпуль» может создать новый прецедент.

Напомним, 30 сентября в матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встреча завершилась победой лондонской команды со счётом 2:1.

Материалы по теме
«Вот почему следует провести переигровку». Яркие слова Клоппа сказаны не ради «Ливерпуля»
«Вот почему следует провести переигровку». Яркие слова Клоппа сказаны не ради «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android