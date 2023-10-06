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Моуринью отреагировал на разгромную победу «Ромы» в Лиге Европы

Моуринью отреагировал на разгромную победу «Ромы» в Лиге Европы
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Серветтом» в групповом этапе Лиги Европы.

«Первый тайм был ужасен. Я был в идеальной позиции, чтобы наблюдать за игрой, и она мне не нравилась. Во втором тайме отношение команды изменилось, равно как и темп и интенсивность. Во втором тайме мне нравились Лукаку и Белотти. Без Дибалы нам не хватает креативности, однако у Ромелу и Андреа отличная физическая форма», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

5 октября «Рома» встречалась с «Серветтом» в матче группового этапа Лиги Европы. Команда Жозе Моуринью обыграла соперника со счётом 4:0.

Жозе Моуринью работает с «Ромой» с июля 2021 года. В сезоне-2021/2022 португальский специалист выиграл с римской командой Лигу конференций. Контракт известного наставника с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.

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